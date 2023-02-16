Представитель Минспорта назвал сумму расходов России на спортивные мероприятия

Представитель Минспорта РФ Егор Романов рассказал, в какую сумму обходится России проведение физкультурно-спортивных мероприятий. Он поделился этой информацией во время онлайн-конференции.
По словам Романова, государство тратит на физкультурно-спортивные мероприятия около 200 миллиардов рублей. Столько составляют совокупные траты из бюджета на все подобные события в стране.
«В сфере физической культуры и спорта основная масса средств при проведении мероприятий сосредоточена в руках государства», — отметил спикер.
Представитель Минспорта назвал большим рынок денег, которые выделяет государство на эти цели. По словам Романова, расходы делегируют как государственным органам и организациям, так и коммерческим структурам.
Журналисты уточнили у представителя Минспорта, за какой срок расходуются 200 миллиардов рублей. Романов сообщил «Абзацу», что назвал сумму трат за год.