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Представитель Минспорта назвал сумму расходов России на спортивные мероприятия

Спорт
Представитель Минспорта назвал сумму расходов России на спортивные мероприятия

Представитель Минспорта РФ Егор Романов рассказал, в какую сумму обходится России проведение физкультурно-спортивных мероприятий. Он поделился этой информацией во время онлайн-конференции.

По словам Романова, государство тратит на физкультурно-спортивные мероприятия около 200 миллиардов рублей. Столько составляют совокупные траты из бюджета на все подобные события в стране.

«В сфере физической культуры и спорта основная масса средств при проведении мероприятий сосредоточена в руках государства», — отметил спикер.

Представитель Минспорта назвал большим рынок денег, которые выделяет государство на эти цели. По словам Романова, расходы делегируют как государственным органам и организациям, так и коммерческим структурам.

Журналисты уточнили у представителя Минспорта, за какой срок расходуются 200 миллиардов рублей. Романов сообщил «Абзацу», что назвал сумму трат за год.
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