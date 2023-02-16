Псковская область получила 195 млн рублей в рамках национального проекта «Образование»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил итоги 2022 года и новые задачи и проекты с врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Луневой. Одним из приоритетов этого года он назвал реализацию программы «Регион для молодых».
Глава области отметил, что в рамках национального проекта «Образование» Псковская область получила 195 миллионов рублей. На эти средства будет обустроен областной Дом молодежи, проведут молодежные мероприятия и образовательные семинары, передает «Псковское агентство информации».
В прошлом году некоммерческие организации и физические лица при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики смогли привлечь в регион 127 миллионов рублей, в том числе почти 10 миллионов - по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов. Губернатор поручил управлению и далее оказывать некоммерческим организациям всемерную поддержку в части подготовки заявок на конкурсы.