Псковская область получила 195 млн рублей в рамках национального проекта «Образование»

В прошлом году некоммерческие организации и физические лица при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики смогли привлечь в регион 127 миллионов рублей, в том числе почти 10 миллионов - по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов. Губернатор поручил управлению и далее оказывать некоммерческим организациям всемерную поддержку в части подготовки заявок на конкурсы.