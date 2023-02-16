Президент Украины Владимир Зеленский начал открыто показывать свое равнодушие к трагедии, которая произошла с евреями во времена Второй мировой войны, что подтверждает пронацистскую сущность киевского режима, заявил политолог Яков Кедми.
По словам эксперта, глава государства либо не знает историю, либо специально предпринимает абсурдные шаги. В частности, президент присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс».
Политолог напомнил, что такое название носила нацистская бригада, которая захватила Эльбрус в свое время.
«Судя по всему, он (Зеленский. — Прим. ФАН) глубоко равнодушен к трагедии, которую пережили евреи из-за геноцида, учиненного рейхом», — отметил Кедми.
Эксперт добавил, что украинский лидер намеренно принимает неоднозначные решения, показывая, что киевские силовики вдохновляются нацистской Германией.
Ранее сообщалось, что американский политик Джеффри Янг назвал Владимира Зеленского нацистом, а его сторонников — антисемитами.