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Роскомнадзор назвал число составленных против СМИ протоколов за ложные сведения об СВО

Общество
Роскомнадзор назвал число составленных против СМИ протоколов за ложные сведения об СВО

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с начала спецоперации на Украине составила более десяти протоколов в отношении СМИ из-за распространения недостоверных сведений о ходе СВО.

Роскомнадзор с февраля 2022 года составил 16 протоколов против СМИ и главных редакторов. Причиной стали публикации ложной информации о российских военнослужащих и спецоперации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила РКН маркировать Telegram-каналы, распространяющие враждебную для России информацию. В частности речь идет о тех ресурсах, которые администрируются из-за рубежа.
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