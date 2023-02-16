Роскомнадзор назвал число составленных против СМИ протоколов за ложные сведения об СВО

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с начала спецоперации на Украине составила более десяти протоколов в отношении СМИ из-за распространения недостоверных сведений о ходе СВО.
Роскомнадзор с февраля 2022 года составил 16 протоколов против СМИ и главных редакторов. Причиной стали публикации ложной информации о российских военнослужащих и спецоперации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила РКН маркировать Telegram-каналы, распространяющие враждебную для России информацию. В частности речь идет о тех ресурсах, которые администрируются из-за рубежа.