Мобилизованным и их семьям помогут справиться с психологическими проблемами

Ранее, в октябре 2022 года в Москве был открыт центр поддержки для семей мобилизованных. Новое учреждение сможет оказывать помощь не только родственникам участников боевых действий, но и тем, кто вернулся с фронта. Сообщается что открытие нового учреждение запланировано на 22 февраля текущего года.