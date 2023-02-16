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Мобилизованным и их семьям помогут справиться с психологическими проблемами

Общество
Мобилизованным и их семьям помогут справиться с психологическими проблемами

Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко рассказала о скором открытии специального центра.

Ранее, в октябре 2022 года в Москве был открыт центр поддержки для семей мобилизованных. Новое учреждение сможет оказывать помощь не только родственникам участников боевых действий, но и тем, кто вернулся с фронта. Сообщается что открытие нового учреждение запланировано на 22 февраля текущего года.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что последствия пандемии коронавируса и спецоперация негативно отражаются на моральном состоянии граждан. Особенно трудно приходится тем, кто принимает непосредственное участие в украинском конфликте. Открытие нового центра поможет гражданам справиться со стрессом, а высококвалифицированные специалисты центра смогут оказать помощь в любой ситуации.

Ранее сообщалось о планах открытия центра психологической помощи детям в Воронеже.
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