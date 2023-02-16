Мобилизованным и их семьям помогут справиться с психологическими проблемами

Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко рассказала о скором открытии специального центра.
Ранее, в октябре 2022 года в Москве был открыт центр поддержки для семей мобилизованных. Новое учреждение сможет оказывать помощь не только родственникам участников боевых действий, но и тем, кто вернулся с фронта. Сообщается что открытие нового учреждение запланировано на 22 февраля текущего года.
Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что последствия пандемии коронавируса и спецоперация негативно отражаются на моральном состоянии граждан. Особенно трудно приходится тем, кто принимает непосредственное участие в украинском конфликте. Открытие нового центра поможет гражданам справиться со стрессом, а высококвалифицированные специалисты центра смогут оказать помощь в любой ситуации.
Ранее сообщалось о планах открытия центра психологической помощи детям в Воронеже.