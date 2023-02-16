«Светофор» сломался: как глава МИД Анналена Бербок осложнила жизнь канцлера Германии

Telegram-канал «Немецкий Орел» рассказывает о главном стороннике антироссийской коалиции в Германии.
Глава правительства Германии Олаф Шольц никак не может найти общий язык со своим министром иностранных дел Анналеной Бербок, которая принадлежит к партии «Союз 90/Зеленые». Конфликт в правительстве губительно отражается на репутации Берлина в мире.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не отличается чувством дипломатического такта — особенно в своих публичных выступлениях. Одним из последних громких скандалов стало заявление министра в ходе дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы:
«Мы (страны ЕС) ведем войну против России, а не друг против друга», — сообщила она.
Канцлеру Олафу Шольцу, который был в своем южноамериканском турне, пришлось спешно поправлять своего министра, напоминая, что боевые действия идут между Россией и Украиной, а Германия сделает «все возможное», чтобы эскалация не привела к войне между Россией и НАТО.
Это далеко не первый случай, когда германский канцлер и министр иностранных дел не могут договориться о единой точке зрения. Однако к чему это может привести в дальнейшем?
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает о причинах конфликта между канцлером Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок.
История конфликта
Бывший сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок перед выборами в бундестаг 2021 года претендовала на пост федерального канцлера, однако по итогам голосования «Зеленые» заняли лишь третье место, уступив СДПГ во главе с будущим председателем правительства Шольцем и союзу ХДС/ХСС. По итогам коалиционных переговоров, Бербок удалось занять пост министра иностранных дел, где она получила оперативный простор для реализации своих замыслов. Прежде всего «зеленый» министр планировала вести жесткий внешнеполитический курс в отношении России, Китая и Ирана, что шло в разрез с видением канцлера Шольца, который выступал наследником Вилли Брандта с его «Новой восточной политикой».
Бербок подставляла своего шефа не только с «войной против России». Показательной была ситуация, связанная с поставками Украине немецких танков Leopard. В том время как глава правительства ФРГ всеми силами уклонялся от конкретного ответа, руководитель немецкого МИД при каждом удобном случае настаивала на немедленной отправке «Леопардов».
Еще в сентябре 2022 года в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкой дипломатии заявила, что решение по танкам «не следует откладывать надолго». Шольц принял это как упрек в свою сторону и провел разъяснительную беседу со своей подчиненной.
Однако в январе 2023 Бербок в очередной раз переступила «красную линию», сказав в Париже после немецко-французского саммита 22 января, что руководство Германии не будет блокировать поставки танков Leopard на Украину от третьих стран, в том числе из Польши.
По информации Bild, в ведомстве федерального канцлера ведут скрупулезный подсчет всех ошибок министра иностранных дел.
Отношения с Китаем также страдают от деятельности министра иностранных дел. В преддверии первого визита Шольца в Пекин в ноябре прошлого года Бербок выразила свое недовольство частичной продажей портового терминала в Гамбурге китайской государственной судоходной компании Cosco, демонстративно отойдя от линии канцлера. А разработанная МИД Германии стратегия работы по Китаю была раскритикована ведомством федерального канцлера по ряду причин, в том числе из-за слишком резкого тона документа и невозможностью его реализации в краткосрочной перспективе.
Очевидно, что корень конфликта лежит в вечном для немецкой политики вопросе: кто главный по внешнеполитическим вопросам — канцлер или министр иностранных дел. Но в случае с Бербок и Шольцем важную роль играют и личные причины: полная противоположность характеров и методов ведения политической деятельности.
«Шольцинг» против «Бербокинг»
Соперничество между канцлером и главой внешнеполитического ведомства уже выходит за рамки политики и перешло в лингвистическую плоскость.
Недавно в немецком политическом дискурсе появился новый глагол Scholzing, который подразумевает «заявить о благих намерениях, а потом искать способы отсрочки исполнения обещанного».
Придумал новый глагол британский историк Тимоти Гартон Эш, который хотел «потроллить» Олафа Шольца за его нежелание поставлять Украине немецкие танки.
А вот антонимом «Шольцингу» стал глагол «Бербокинг», который можно описать как «решительные заявления или требования, которые не отличаются осторожностью в лингвистическом и стратегическом отношении, а также не учитывают реальные политические обстоятельства».
Глава немецкой дипломатии при помощи резких высказываний пытается казаться «своим человеком» для широкой прослойки граждан Германии. Это действительно приносит ей высокие рейтинги. Много месяцев подряд, согласно опросам общественного мнения, Бербок входит в топ 3 популярных политиков Германии.
Наряду с громкими фразами, Бербок и ее PR-команда полагаются и на красивую картинку: хорошо подобранный свет, тщательная стилизация, соответствующая запросам молодежи. Вместе с тем на фотографиях заграничных поездок министр постоянно находится рядом с простыми людьми, например, «угнетенными женщинами» в Нигере или Индии.
Однако ее популизм зачастую идет вразрез с нормами дипломатии, что вызывает недовольство у союзников. В частности, в ходе визита в Грецию в июле 2022 года Бербок поддержала Афины в территориальном споре с Турцией.
«Острова являются территорией Греции, и никто не имеет права сомневаться в этом», — категорично объявила она после переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
А в Анкаре министр иностранных дел Турции призвал Германию «занимать более взвешенную позицию» по вопросу турецко-греческих отношений, поставив в пример политику правительства Ангелы Меркель.
Еще одним минусом Бербок является ее излишняя любовь к долгим публичным выступлениям, которые вызывают напряжение уже у ее пресс-секретарей. Именно потеря концентрации в течение долгих выступлений и приводит к промахам министра. Еще за несколько месяцев до «войны с Россией» глава немецкого МИД заявила следующее:
Это вызвало шквал критики среди граждан Германии, которые требовали отставки Бербок.
Слово — самое острое, а может быть и единственное оружие главы немецкой дипломатии, но зачастую оно бьет по ней самой. Принципиальная разница в характерах и подходах к политике не дает Шольцу и Бербок найти общий язык. Однако, возможно, что стороны и не пытаются ладить между собой. Ведь оба политика с большой долей вероятности станут соперниками на следующих парламентских выборах в 2025 году, и действующий министр иностранных дел находится в более выигрышной позиции, так как почти каждое ее публичное выступление больше похоже на акт самопиара, чем на дипломатическую деятельность.
В свою очередь для «светофорной» коалиции конфликт Шольца и Бербок становится с каждым днем все более губительным, так как большинство важнейших решений не принимаются оперативно и требуют дополнительных согласований и дебатов, где каждая сторона будет считать уступки другой своей победой.
Вместе с тем разлад в правительстве никак не способствует реализации желания канцлера Шольца вернуть Германии лидирующие позиции в мире, а играет на руку США и Великобритании.