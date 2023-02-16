«Светофор» сломался: как глава МИД Анналена Бербок осложнила жизнь канцлера Германии

Слово — самое острое, а может быть и единственное оружие главы немецкой дипломатии, но зачастую оно бьет по ней самой. Принципиальная разница в характерах и подходах к политике не дает Шольцу и Бербок найти общий язык. Однако, возможно, что стороны и не пытаются ладить между собой. Ведь оба политика с большой долей вероятности станут соперниками на следующих парламентских выборах в 2025 году, и действующий министр иностранных дел находится в более выигрышной позиции, так как почти каждое ее публичное выступление больше похоже на акт самопиара, чем на дипломатическую деятельность.