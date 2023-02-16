Психолог Аверс объяснила, почему бедные всегда беднеют, а богатые — богатеют

Как правило, богатые люди становятся богаче, их капитал постоянно увеличивается, а даже если они и становятся банкротами, то быстро возвращаются к исходному состоянию. В то время как бедный человек, в независимости от того, сколько у него денег, так и останется бедняком. Даже если бедному человеку дать 1 млн долларов – он быстро потратит эту сумму и вновь вернется к состоянию нищего. Это называется «феноменом бесконечной спирали» и его можно наблюдать во всех сферах человеческой жизни.