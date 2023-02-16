Психолог Аверс объяснила, почему бедные всегда беднеют, а богатые — богатеют

Как правило, богатые люди становятся богаче, их капитал постоянно увеличивается, а даже если они и становятся банкротами, то быстро возвращаются к исходному состоянию. В то время как бедный человек, в независимости от того, сколько у него денег, так и останется бедняком. Даже если бедному человеку дать 1 млн долларов – он быстро потратит эту сумму и вновь вернется к состоянию нищего. Это называется «феноменом бесконечной спирали» и его можно наблюдать во всех сферах человеческой жизни.
Впервые подобное явление описал американский социолог Роберт Мертон, назвав его «эффектом Матфея». Смысл заключается в неравномерном распределении преимуществ. Та сторона, которая уже обладает привилегиями, продолжает их накапливать и приумножать. А другая, изначально ограниченная, оказывается обделена еще сильнее. Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог и предприниматель Ксения Аверс.
Феномен бесконечной спирали наблюдается в различных отраслях
1. В социологии. Цитирование известных ученых постоянно растет, в то время как малоизвестные коллеги, даже при более качественных научных трудах, остаются в тени.
2. В образовании. К примеру люди, умеющие быстро читать, быстрее и эффективнее осваивают дисциплины, а другие — все больше отстают.
3. В экономике. Богатые продолжают богатеть, а нуждающиеся попадают в «ловушку» бедности.
«Откуда взялся этот порочный круг? В первую очередь, структура расходов и доходов. Бедные вынуждены все свои доходы тратить на "выживание": аренда квартиры, коммунальные услуги, еда. Также некоторые имеют несколько работ, поэтому у них часто не остается ни времени, ни ресурсов, чтобы вкладывать в себя. Человек втянут в "крысиные бега". У богатых всегда есть много излишков, которые он инвестирует как в себя, так и в активы. А те, в свою очередь, по правилу сложного процента, приносят ему все больший и больший доход», – объяснила Ксения Аверс.
Огромную роль играет тип мышления. Бедные живут в установках и стереотипах: «богатыми нужно родиться», «деньги — это зло», «все так живут», которые подпитывают нежелание покидать зону комфорта. В то время как богатые лишены этих убеждений. Они настроены развиваться, расти, инвестировать в себя. Они знают, что успех — это всего лишь количество попыток, поэтому всегда пробуют и добиваются большего.
Немаловажным является и склонность к риску, считает психолог. Представьте, что можно сыграть в «монетку» с шансом 50 на 50. Угадываете — получаете 2 млн долларов, проигрываете — отдаете 1 млн долларов. Для бедного человека риск потерять 1 млн долларов (которого у него нет и вряд ли когда-нибудь будет) гораздо значительнее возможности выиграть 2 млн долларов. В случае поражения он навечно станет «долговым рабом».
Богатый же человек, к примеру, Илон Маск, легко сможет пожертвовать 1 млн долларов ради потенциальной прибыли. Готовность к риску определяет и готовность дождаться дохода. Богатый может пойти на риск, не боясь остаться на улице — и потом получает прибыль, которую мог получить и бедняк, но побоялся.
«Легкие деньги. Бедные хотят много денег, причем сразу. Они верят, что разбогатеть можно лишь случайно: лотерея, наследство, казино и т.д. Но это выдумки. Есть много примеров, когда люди выигрывали миллионы в лотерею и не могли удержать деньги, сливая все до последней копейки. А все потому что у бедных нет культуры обращения с деньгами — они не могут ни сохранить, ни приумножить. Богатые люди много работали. Над собой и своим развитием в первую очередь. Они изучали финансовую грамотность, учились предпринимательству, инвестициям, осваивали новые стратегии. И это в итоге дало результат», – рассказала специалист.
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