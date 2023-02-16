Центральный банк предложил облегчить подачу заявлений о краже денег

Зампредседателя дополнил, что в октябре 2023 года структуры Министерства внутренних дел станут участниками обмена данными с Центральным банком. Соответствующий закон предполагает противодействие злоумышленникам, незаконно списывающим денежные средства со счетов граждан. Обмен информацией по подобным преступлениям между ЦБ и МВД будет осуществляться с помощью автоматической системы обработки инцидентов.