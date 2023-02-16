Центральный банк предложил облегчить подачу заявлений о краже денег

В ЦБ заявили о необходимости интеграции юридических и информационных технологий для оперативного реагирования на мошеннические операции.
Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев заявил, что необходимо улучшить оперативность работы по рассмотрению случаев кражи денежных средств граждан с их банковских счетов. Поэтому Зубарев считает необходимым дать гражданам возможность подавать такие заявления через портал «Госуслуги» и сервисы кредитных организаций.
Зампредседателя дополнил, что в октябре 2023 года структуры Министерства внутренних дел станут участниками обмена данными с Центральным банком. Соответствующий закон предполагает противодействие злоумышленникам, незаконно списывающим денежные средства со счетов граждан. Обмен информацией по подобным преступлениям между ЦБ и МВД будет осуществляться с помощью автоматической системы обработки инцидентов.
Ранее сообщалось о разработке Сбербанком процедуры возврата украденных средств. Банк с доверенностью клиентов будет самостоятельно через суд требовать возвращения денег от мошенника.