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Мужчина скончался в отделении полиции после «диалога» с оперативником в Красноярске

Происшествия
Мужчина скончался в отделении полиции после «диалога» с оперативником в Красноярске

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства смерти 51-летнего жителя Красноярска. Мужчина умер в отделении полиции после повторного задержания, рассказали в СУ СКР.

По версии следователей, полицейские задержали и доставили в отделение подозреваемого в хищении телефона. Фигурант сбежал, выпрыгнув из окна на втором этаже. При падении мужчина получил травму.

Стражи порядка вновь его задержали и привезли в отдел. В коридоре к подозреваемому подошел 35-летний оперативник. Силовик нанес ему несколько ударов руками и ногой, в том числе и в голову. Задержанный после побоев скончался. СК возбудил дело по статьям о халатности и превышении полномочий.
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