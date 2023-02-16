Мужчина скончался в отделении полиции после «диалога» с оперативником в Красноярске

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства смерти 51-летнего жителя Красноярска. Мужчина умер в отделении полиции после повторного задержания, рассказали в СУ СКР.
По версии следователей, полицейские задержали и доставили в отделение подозреваемого в хищении телефона. Фигурант сбежал, выпрыгнув из окна на втором этаже. При падении мужчина получил травму.
Стражи порядка вновь его задержали и привезли в отдел. В коридоре к подозреваемому подошел 35-летний оперативник. Силовик нанес ему несколько ударов руками и ногой, в том числе и в голову. Задержанный после побоев скончался. СК возбудил дело по статьям о халатности и превышении полномочий.