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Разочаровавшийся в политике США американец сбежал от несправедливости в российскую глубинку

Общество
Разочаровавшийся в политике США американец сбежал от несправедливости в российскую глубинку

Гражданин Соединенных Штатов Хорхе Колл переехал в Сибирь из Калифорнии год назад из-за разочарования в политике властей.

Американец поделился, что полюбил Россию не только из-за русской жены Натальи, но и из-за политических убеждений. Он назвал сложившуюся в США ситуацию цирком — в стране растут цены и распространяется гомосексуальность, а люди не знают, во что верить.

Иностранец внимательно следит за геополитической обстановкой, поэтому он прокомментировал ситуацию на Украине и оценил действия российского президента. Американец убежден, что Путин не станет «трогать невинных людей», именно по этой причине СВО продвигается не стремительно быстро.

Разочаровавшийся в политике США американец сбежал от несправедливости в российскую глубинку

По словам Колла, Запад во главе с президентом США Джо Байденом злоупотребляет добротой российского лидера.

«Байден ни о чем не заботится. Америка поддерживает военные действия в семи странах. По моему мнению, Запад понимает, что Путин христианин и не может сделать плохого людям. Запад пользуется его добрым качеством», — подчеркнул Колл.
Разочаровавшийся в политике США американец сбежал от несправедливости в российскую глубинку

Американец добавил, что хотел бы переехать в один из новых регионов России, но пока не уточнил, в какой именно. Итоги референдума в Донбассе показали, что Россия — на правильном пути, резюмировал иностранец.
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