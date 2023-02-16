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В Карачаево-Черкесии депутат и его сообщники ответят в суде за тройное убийство

Происшествия
В Карачаево-Черкесии депутат и его сообщники ответят в суде за тройное убийство

В Карачаево-Черкесии уголовное дело, возбужденное в отношении депутата народного собрания и двух его сообщников, передано в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в убийстве трех человек. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в мае 2004 года семь граждан, в том числе фигуранты, совершили расправу над местными жителями. Двое соучастников разыскиваются. Еще два злоумышленника погибли в 2013 году. Парламентарий и его подельники, которые уже отбывают наказание за совершение других тяжких преступлений, вскоре предстанут перед судом.

В Перми местный житель зарезал отца во время застолья, передает RT. Мужчина целый год прятал труп родственника в диване.
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