События в Донбассе к 16:00 16 февраля: упорные бои за Парасковиевку, выпуск специалистов по управлению БПЛА

Кроме того, на Лиманском направлении подразделения противника в Червоной Диброве и Кузьмино также попали под удары артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В течение суток здесь ликвидированы более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, установка «Град», две гаубицы Д-20 и самоходка «Гвоздика».