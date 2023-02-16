Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
Донецкая Народная Республика
В Парасковиевке продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают здесь серьезное сопротивление и не демонстрируют признаков отступления. Российские подразделения охватывают населенный пункт с двух сторон.
Освобождение Парасковиевки позволило бы в перспективе перерезать дорогу на Бахмут из Хромово, ограничив снабжение противника. Этим обстоятельством объясняется тяжелый характер боев.
Тем временем Республиканский центр беспилотных систем им. В. Жоги выпустил новую группу специалистов по работе с беспилотниками. Все выпускники без исключения являются военнослужащими армии РФ.
Волонтерское движение «Посылки на Донбасс», благотворительные фонды, общественные организации, а также неравнодушные граждане со всей территории Российской Федерации собрали новый гуманитарный груз для военнослужащих на Донецком направлении, а также для мирных жителей. В состав вошли питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, медикаменты, обогреватели и полевые печи, квадрокоптеры и предметы военного назначения.
Луганская Народная Республика
Западная группировка войск РФ поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в Новоселовском, Двуречной, Крахмальном и Ольшане. В результате уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять транспортных средств и реактивная установка «Град».
Кроме того, на Лиманском направлении подразделения противника в Червоной Диброве и Кузьмино также попали под удары артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В течение суток здесь ликвидированы более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, установка «Град», две гаубицы Д-20 и самоходка «Гвоздика».
Тысячи школьных преподавателей прошли переподготовку по российским образовательным стандартам. Прежде всего это коснулось учителей украинского языка, литературы, истории, обществознания и начальных классов.