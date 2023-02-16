МИД РФ сообщил о высылке четырех австрийских дипломатов из-за недружественных шагов Вены

Ведомство вызвало посла Австрии в РФ Вернера Альмхофера. Причиной стало объявление персоной нон грата четырех российских дипломатов. Москва сочла такой шаг недружественным и необоснованным. Кроме того, высылка дипломатов наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.