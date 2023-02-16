Алкоголь во время беременности влияет на форму лица детей

В ходе эксперимента были проанализированы данные 5626 детей в возрасте 9 и 13 лет. Ученые выявили, что форма лица будущего ребенка на самом деле зависит от алкоголя, потребляемого матерью. Как выяснилось, повлиять может даже один бокал вина в неделю.