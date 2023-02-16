Алкоголь во время беременности влияет на форму лица детей

Ученые из Медицинского центра в Роттердаме обнаружили последствия негативного влияния алкоголя, выпиваемого матерью до и во время беременности, на форму лица будущего чада.
Для получения данных исследователи применяли алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) и технологию глубокого обучения, используя при этом данные о количестве выпитого женщинами спиртного и изменения формы лиц детей на 3D-изображениях.
В ходе эксперимента были проанализированы данные 5626 детей в возрасте 9 и 13 лет. Ученые выявили, что форма лица будущего ребенка на самом деле зависит от алкоголя, потребляемого матерью. Как выяснилось, повлиять может даже один бокал вина в неделю.
В тех случаях, когда мать на регулярной основе употребляла большие дозы спиртного, у детей наблюдались задержки в развитии, трудности с памятью, аномальное развитие лица и другие патологии.