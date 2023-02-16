В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Лукашенко

В Кремле сообщили, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время дипломатической встречи собираются обсудить перспективы стратегического сотрудничества.
На официальном сайте Кремля опубликовано заявление, что во время деловой встречи 17-го февраля в Москве Путин и Лукашенко должны обсудить вопросы сотрудничества в перспективе и взаимодействие на основе общих проблем.
Ранее Лукашенко сообщил, что во время своего визита в Москву они с Путиным обсудят вопросы обороны, безопасности, а также проблемы военного и политического характера. Одной из важнейших тем встречи станет обсуждение выполнения поставленных задач, с которыми Белоруссия и Россия полностью справились.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что встреча двух лидеров пройдет в усадьбе Ново-Огарево в Подмосковье.