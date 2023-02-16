В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Лукашенко

Ранее Лукашенко сообщил, что во время своего визита в Москву они с Путиным обсудят вопросы обороны, безопасности, а также проблемы военного и политического характера. Одной из важнейших тем встречи станет обсуждение выполнения поставленных задач, с которыми Белоруссия и Россия полностью справились.