Эксперт Беспалов: проживем и без «Виагры»

Как пояснил Беспалов, за последние пять лет доля американской компании, производящей «Виагру» на российском рынке упала в 10 раз. Так, в 2022 году она составляла всего 3,1%. Можно сказать, что «Виагра» не выдержала конкуренцию со стороны десятков других аналогичных препаратов, сообщает Pravda.Ru.