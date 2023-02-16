Эксперт Беспалов: проживем и без «Виагры»

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов объяснил ничтожное влияние на рынок препаратов силденафила уход из России препарата «Виагра».
Как пояснил Беспалов, за последние пять лет доля американской компании, производящей «Виагру» на российском рынке упала в 10 раз. Так, в 2022 году она составляла всего 3,1%. Можно сказать, что «Виагра» не выдержала конкуренцию со стороны десятков других аналогичных препаратов, сообщает Pravda.Ru.
По мнению Беспалова, чтобы компенсировать тот объем, который приходился на «Виагру», производителям хватит не более двух-трех недель. Речь о полном замещении годового объема спроса на «Виагру», поэтому никаких поводов для тревоги у россиян нет.