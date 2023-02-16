СК завел уголовное дело после отравления трех человек угарным газом

Следственный комитет РФ по Ставропольскому региону возбудил уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом
Утром 16 февраля 2023 года в многоквартирном доме на улице Кирова, 12, в поселке Железноводском на Ставрополье были обнаружены тела 51-летней и 28-летней женщин, а также тело девочки 2021 года рождения. Также от отравления пострадал мальчик 2022 года рождения и его отец. О некоторых деталях случившегося в своих социальных сетях писал глава Предгорного округа Ставрополья Владимир Владимиров.
Первичной причиной случившегося назвали отравление бытовым газом. После осмотра места происшествия было принято решение возбудить уголовное дело. Для выяснения причин произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы и иные действия.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Службы МЧС и РСЧС отправили в общей сложности 15 человек и 5 единиц техники на устранение последствий происшествия.
Прокуратура Ставропольского края проводит проверку соблюдения законодательства в сфере обслуживания газового оборудования.