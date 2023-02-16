СК завел уголовное дело после отравления трех человек угарным газом

Утром 16 февраля 2023 года в многоквартирном доме на улице Кирова, 12, в поселке Железноводском на Ставрополье были обнаружены тела 51-летней и 28-летней женщин, а также тело девочки 2021 года рождения. Также от отравления пострадал мальчик 2022 года рождения и его отец. О некоторых деталях случившегося в своих социальных сетях писал глава Предгорного округа Ставрополья Владимир Владимиров.