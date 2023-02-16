СКР начал проверку после обнаружения в Выборге отрубленных мужских ног

Правоохранители организовали проверку по факту обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела. Предположительно, останки принадлежат мужчине. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.
Инцидент произошел возле Аннинских укреплений за Петровским мостом. Согласно предварительным данным, там заметили отрубленные ноги человека. На место выезжали специалисты.
Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Стражи порядка выясняют обстоятельства и причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.