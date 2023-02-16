Рецепт печенья для улучшения работы печени разработали в РЭУ имени Г.В. Плеханова

Российские ученые разработали рецепт печенья с добавлением экстракта расторопши, положительно влияющего на работу печени. Подробностями в беседе с «Газетой.Ru» поделились представители министерства науки и высшего образования страны.
Как стало известно, способ приготовления полезной сладости создали ученые из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Рецепт основан на «восстановлении» меланжа (смесь яичных белков и желтков), а также замешивании теста с использованием расторопши.
Данная технология позволяет создать продукт, богатый белками и антиоксидантами. Лекарственное растение в составе придает печенью гепатопротекторные и противовоспалительные свойства.
«Поскольку неизменно высоким спросом населения пользуются мучные кондитерские изделия, то именно их обогащение дефицитными макронутриентами является перспективным», — прокомментировала один из авторов рецепта Манана Ткешелашвили.
При этом калорийность десерта в 1,6 раза меньше аналогичных продуктов. Содержание белка, в свою очередь, увеличено в 1,7 раза.
В конце ученые добавили, что технология разработана с учетом используемого на производствах оборудования. Новый способ приготовления печенья не потребует от предпринимателей дополнительного финансирования.
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