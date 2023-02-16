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«Святое дело»: Путин одобрил просьбу Львовой-Беловой о финансовой помощи детям Донбасса

Общество
«Святое дело»: Путин одобрил просьбу Львовой-Беловой о финансовой помощи детям Донбасса

Российский лидер Владимир Путин положительно ответил на просьбу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о финансовой помощи детям Донбасса.

Омбудсмен обратилась к главе государства в ходе рабочей встречи 16 февраля. Львова-Белова попросила у Владимира Путина «немножечко денег», чтобы помочь подрастающему поколению Донбасса. Глава государства одобрил эту инициативу.

«Святое дело, на это не жалко», — подчеркнул президент России.

Львова-Белова также рассказала, что усыновила подростка из Мариуполя. По словам омбудсмена, она теперь знает, что такое быть мамой ребенка из Донбасса.
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