«Святое дело»: Путин одобрил просьбу Львовой-Беловой о финансовой помощи детям Донбасса

Российский лидер Владимир Путин положительно ответил на просьбу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о финансовой помощи детям Донбасса.
Омбудсмен обратилась к главе государства в ходе рабочей встречи 16 февраля. Львова-Белова попросила у Владимира Путина «немножечко денег», чтобы помочь подрастающему поколению Донбасса. Глава государства одобрил эту инициативу.
«Святое дело, на это не жалко», — подчеркнул президент России.
Львова-Белова также рассказала, что усыновила подростка из Мариуполя. По словам омбудсмена, она теперь знает, что такое быть мамой ребенка из Донбасса.