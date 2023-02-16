Сбой в работе волгоградских трамваев произошел из-за нехватки кондукторов

Например, чтобы снабдить билетами два десятка пассажиров, водителю требуется около десяти минут. Ведь далеко не каждый пользуется безналичным расчетом для оплаты проезда. В результате трамвай предсказуемо выбивается из графика, на остановках скапливаются люди, далее снабжение пассажиров билетами вызывает еще большие сложности из-за переполненного вагона.