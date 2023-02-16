Сбой в работе волгоградских трамваев произошел из-за нехватки кондукторов

Сбой в работе трамваев двух маршрутов в Волгограде произошел утром 16 февраля. Целая пробка из вагонов в часы «пик» образовалась из-за недостатка кондукторов на линии.
Кондукторы стали массово исчезать с маршрутов с 2020 года, когда началась пандемия. Их функции были переданы водителям, сообщает сетевое издание «РИАЦ». Однако сразу после восстановления перевозок в полном объеме выяснилось, что отсутствие кондукторов в часы «пик» вызывает сложности с соблюдением графика движения.
Например, чтобы снабдить билетами два десятка пассажиров, водителю требуется около десяти минут. Ведь далеко не каждый пользуется безналичным расчетом для оплаты проезда. В результате трамвай предсказуемо выбивается из графика, на остановках скапливаются люди, далее снабжение пассажиров билетами вызывает еще большие сложности из-за переполненного вагона.
В скором времени трамваи должны быть оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда с помощью банковских карт или электронных проездных билетов «Волна». Это поможет решить проблему отсутствия кондукторов на маршрутах.