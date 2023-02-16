Импорт Испанией дизельного топлива из России стал максимальным с 2011 года

Страны, входящие в состав Евросоюза, сильно зависят от импорта дизеля из России. Так, по итогам 2021 года, более половины таких поставок в регион приходились на российское топливо. К декабрю прошлого года этот показатель упал до 40%, поскольку европейские страны заменили его энергоресурсом из Саудовской Аравии и Индии.