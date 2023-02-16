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Импорт Испанией дизельного топлива из России стал максимальным с 2011 года

Экономика
Импорт Испанией дизельного топлива из России стал максимальным с 2011 года

Испанские компании в 2022 году импортировали 851 тысячу тонн российского дизельного топлива — это стало максимумом с 2011 года, сообщила газета El Confidencial со ссылкой на Корпорацию стратегических резервов нефтепродуктов.

В результе оказалось, что Россия стала второй по объемам поставок такой нефтепродукции в королевство после Италии. В то же время поставки российской сырой нефти в Испанию сократились на 73% в годовом выражении, следует из данных корпорации.

Страны, входящие в состав Евросоюза, сильно зависят от импорта дизеля из России. Так, по итогам 2021 года, более половины таких поставок в регион приходились на российское топливо. К декабрю прошлого года этот показатель упал до 40%, поскольку европейские страны заменили его энергоресурсом из Саудовской Аравии и Индии.
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