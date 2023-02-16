Отсутствие ранитидина в аптеках не повлияло на жителей России

Эксперт сообщила об обоснованности запрета лекарств с ранитидином.
Глава отдела «Развития бизнеса» фармацевтического сообщества «Смартфарма» Наталья Леонова заявила, что отсутствие ранитидиновых препаратов на российском рынке ни возымело никакого отношения на российских потребителей.
В 2022 году была отозвана регистрация на препараты с этим веществом, однако в России существует широкий набор лекарственных средств этой фармацевтической группы.
Минздрав отозвал регистрацию британского препарата от язвы желудка, поскольку была выявлена его способность выделять в организме канцерогенные вещества. Производитель препаратов знал об опасности, но десятилетиями скрывал это. Ранее ранитидин входил в обязательный ассортимент аптек. Сейчас продажа всех лекарств с этим действующим веществом в России запрещена.