Отсутствие ранитидина в аптеках не повлияло на жителей России

Минздрав отозвал регистрацию британского препарата от язвы желудка, поскольку была выявлена его способность выделять в организме канцерогенные вещества. Производитель препаратов знал об опасности, но десятилетиями скрывал это. Ранее ранитидин входил в обязательный ассортимент аптек. Сейчас продажа всех лекарств с этим действующим веществом в России запрещена.