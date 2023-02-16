Кто-то воюет, а кто-то на море: депутат Чепиков назвал шик чиновников угрозой для России

Шикующие госслужащие представляют собой угрозу единству нашего общества. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.