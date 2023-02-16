Кто-то воюет, а кто-то на море: депутат Чепиков назвал шик чиновников угрозой для России

Шикующие госслужащие представляют собой угрозу единству нашего общества. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.
Инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения СВО получила широкую популярность в Сети.
«Я поддерживаю эту инициативу», — отреагировал депутат Госдумы.
Сергей Чепиков также прокомментировал мнение бизнесмена о том, что демонстрация любви к роскоши способна привести к расколу российского общества.
«Понятно, что надо как-то мобилизоваться, обходиться без увеселительных поездок за границу и не разобщать общество ими. Кто-то воюет, а кто-то на море прохлаждается. Каждый может внести какую-то лепту. Вот, у меня супруга поехала передать маскировочные сети. Так она там встретила бабушку возрастом 90 лет на ходунках, которая еще в Великую Отечественную помогала, чем могла. Представляете! В нынешней ситуации каждый может сделать что-то полезное. Кто-то делает свечи, кто-то денежкой, кто-то маскировочные сети передает. Мы должны объединиться», — пояснил собеседник ФАН.
Он добавил, что выбор в пользу отечественных курортов способен дать целый ряд преимуществ.
«Это поможет развитию нашей туристической отрасли, так как деньги будут оставаться в России, в регионах, куда будут приезжать люди. У нас же масса красивых мест: Алтай, Байкал, Сочи, Крым. Великолепные места! Лично меня никуда не тянет, тем более, в такой ответственный для страны момент», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Борис Комоцкий в беседе с ФАН поддержал инициативу Евгения Пригожина. По мнению парламентария, отдых чиновников в России будет способствовать развитию туристической отрасли в нашей стране.