Первая группа туристов из Китая приедет в Москву до конца февраля

Дату приезда первых путешественников из Китая в Россию назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит.
Он отметил, что граждане Китая очень хотели приехать в Москву, поэтому всем участникам первой группы были оформлены визы. Всего в Россию прибудет 34 человека. Все они являются жителями города Гуанчжоу. В российской столице для них подготовлена экскурсия по городу и метрополитену. Также путешественники посетят Кремлевский дворец съездов, где посмотрят балет.
Туристы прибудут в Москву 23 февраля. После культурной программы и ознакомления с городом они отправятся в Санкт-Петербург. В Северной столице путешественники проведут еще два дня. Это первая группа китайских туристов, которая посетит Россию с момента начала пандемии.