Первая группа туристов из Китая приедет в Москву до конца февраля

Он отметил, что граждане Китая очень хотели приехать в Москву, поэтому всем участникам первой группы были оформлены визы. Всего в Россию прибудет 34 человека. Все они являются жителями города Гуанчжоу. В российской столице для них подготовлена экскурсия по городу и метрополитену. Также путешественники посетят Кремлевский дворец съездов, где посмотрят балет.