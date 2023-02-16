Депутаты Европарламента выступили против мирных переговоров

Депутаты Европарламента провели заседание с обсуждением вопроса внесения поправок в резолюцию по украинскому кризису.
Поправки были предложены левым крылом организации. В частности, левые выдвинули идею о внесении в резолюцию пункта, согласно которому Европарламент призывает к немедленной остановке боевых действий.
Также предлагалось изменить пункт в котором говорится о том, что целью Украины является захват всех занятых Россией территорий, включая Крым. Его планировали заменить на пункт, согласно которому главной задачей Украины стало бы начало мирных переговоров и прекращение огня.
Обе поправки были отвергнуты, однако были приняты пункты, согласно которым парламент рекомендует ускорить поставки оружия, предоставить Киеву авиацию и создать международный трибунал по Украине.
Ранее глава МИД Венгрии назвал Европарламент «одной из самых коррумпированных организаций мира».