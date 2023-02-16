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Великобритания истощена поставками Украине

Политика
Великобритания истощена поставками Украине

Министерство обороны Великобритании заявило, что Англия сейчас находится в плачевном состоянии из-за помощи Украине. Она не может предложить Киеву самолеты.

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, очень долгая и изнурительная материальная помощь Украине сильно истощила Великобританию. Сейчас ее уровень обороноспобности и защиты находится «ниже плинтуса». Боеприпасы и военная техника сейчас в дефиците во всем мире из-за Украины. Также Уоллес отметил нехватку бюджета на спонсирование Киева.

По его словам, вскоре Британии будет необходимо долгосрочное увеличение бюджета для вектора обороны, так как на данный момент ситуация ухудшается и ее решения пока не предвидится.

Также Уоллес отметил, что категорически не может дать Украине истребители, так как для обучения их пилотирования нужны долгие месяцы.

Великобритания оказывает помощь Украине начиная с февраля 2022.
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