Великобритания истощена поставками Украине

Министерство обороны Великобритании заявило, что Англия сейчас находится в плачевном состоянии из-за помощи Украине. Она не может предложить Киеву самолеты.
Как заявил министр обороны Бен Уоллес, очень долгая и изнурительная материальная помощь Украине сильно истощила Великобританию. Сейчас ее уровень обороноспобности и защиты находится «ниже плинтуса». Боеприпасы и военная техника сейчас в дефиците во всем мире из-за Украины. Также Уоллес отметил нехватку бюджета на спонсирование Киева.
По его словам, вскоре Британии будет необходимо долгосрочное увеличение бюджета для вектора обороны, так как на данный момент ситуация ухудшается и ее решения пока не предвидится.
Также Уоллес отметил, что категорически не может дать Украине истребители, так как для обучения их пилотирования нужны долгие месяцы.
Великобритания оказывает помощь Украине начиная с февраля 2022.