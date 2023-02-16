Великобритания истощена поставками Украине

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, очень долгая и изнурительная материальная помощь Украине сильно истощила Великобританию. Сейчас ее уровень обороноспобности и защиты находится «ниже плинтуса». Боеприпасы и военная техника сейчас в дефиците во всем мире из-за Украины. Также Уоллес отметил нехватку бюджета на спонсирование Киева.