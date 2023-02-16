Путин: власти России рассматривают вопрос о соцгарантиях для бойцов ЧВК

Российские власти рассматривают вопрос поддержки семей тех, кто участвует в спецоперации (СВО) через частные военные компании (ЧВК). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
Глава государства уточнил, что на рассмотрении находится вопрос о соцгарантиях. Путин отметил, что военнослужащие и бойцы ЧВК должны находиться в равных условиях в этом аспекте.
«Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации — они все выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны», — подчеркнул президент.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал законопроект о наделении бойцов ЧВК статусом ветеранов боевых действий. Соответствующую инициативу подготовили в Госдуме. Предприниматель назвал этот законопроект логичным и правильным шагом.