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Оператор АЗС погиб при возгорании топливозаправщиков в казахстанском Кокшетау

Происшествия
Оператор АЗС погиб при возгорании топливозаправщиков в казахстанском Кокшетау

Огонь охватил топливные заправщики на территории АЗС в Казахстане. Жертвой пожара стал оператор станции, находившийся на цистерне в момент возгорания. Об этом сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций республики.

Инцидент произошел в городе Кокшетау. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели ведут работы, направленные на ликвидацию пламени. Сведения о пострадавших не поступали. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.

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