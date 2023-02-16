Оператор АЗС погиб при возгорании топливозаправщиков в казахстанском Кокшетау

Огонь охватил топливные заправщики на территории АЗС в Казахстане. Жертвой пожара стал оператор станции, находившийся на цистерне в момент возгорания. Об этом сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций республики.
Инцидент произошел в городе Кокшетау. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели ведут работы, направленные на ликвидацию пламени. Сведения о пострадавших не поступали. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.
В Удмуртии женщина и ребенок погибли в полыхающем деревянном доме, передает RT.