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Песков сообщил о готовящейся встрече президентов России и Белоруссии

Политика

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она пройдет в пятницу 17 февраля в Ново-Огарево.

Песков сообщил о готовящейся встрече президентов России и Белоруссии

О предстоящей встрече лидеров двух дружественных стран пресс-секретарь президента России рассказал на встрече с журналистами, передает информационное агентство «Новороссия».

Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности повестки предстоящей беседы двух президентов. Однако он отметил, что встреча будет очень обстоятельной и на ней будет обсуждаться довольно широкий круг вопросов. Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в конце декабря в Санкт-Петербурге во время неформального саммита лидеров стран СНГ.
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