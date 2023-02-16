Песков сообщил о готовящейся встрече президентов России и Белоруссии

Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности повестки предстоящей беседы двух президентов. Однако он отметил, что встреча будет очень обстоятельной и на ней будет обсуждаться довольно широкий круг вопросов. Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в конце декабря в Санкт-Петербурге во время неформального саммита лидеров стран СНГ.