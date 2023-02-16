«Звони Путину»: европейцы дали Зеленскому совет по урегулированию конфликта на Украине

На этот раз украинский политик сообщил, что он пришел к некому соглашению с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако комментаторы посоветовали Зеленскому заняться более важными вещами, чем просто беседовать, передает «Подмосковье сегодня».