«Звони Путину»: европейцы дали Зеленскому совет по урегулированию конфликта на Украине

Пользователи Twitter из Европы подвергли критике украинского президента Владимира Зеленского после его очередного заявления о переговорах с главой другого государства.
На этот раз украинский политик сообщил, что он пришел к некому соглашению с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако комментаторы посоветовали Зеленскому заняться более важными вещами, чем просто беседовать, передает «Подмосковье сегодня».
«Украинцы умирают. Страна разваливается. Не хотите заняться действительно важными вопросами?» — спросил один из юзеров.
Следующий пользователь отметил, что единственным верным способом урегулирования конфликта станет звонок российскому лидеру Владимиру Путину.
«Звони Путину и говори о мире», — заключили комментаторы.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о нежелании вести мирные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.