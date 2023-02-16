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Годовщину вывода войск из Афганистана в Каменске-Уральском отметили установкой новых мемориальных плит

Общество
Годовщину вывода войск из Афганистана в Каменске-Уральском отметили установкой новых мемориальных плит

Новые мемориальные плиты появились на Аллее славы в Каменске-Уральском.

В День памяти о российских воинах, погибших исполняя свой служебный долг за пределами России, на Аллее славы установили дополнительные плиты с именами уроженцев Каменска-Уральского и Каменского района, отдавших свои жизни за последний год в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ИА «Время Пресс».

Теперь они увековечены так же, как герои Афганской, Чеченской и Сирийской кампаний. Сотни горожан приняли участие в торжественном митинге, над мемориалом в почетном строю пролетели военные вертолеты.
каменск-уральский мемориал плиты
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