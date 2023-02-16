ЕС не стал включать компанию из ОАЭ в санкционный список за сотрудничество с Россией

Ни одна европейская страна не проголосовала за введение ограничений против сотрудничающей с Россией компании из Эмиратов.
Судоходная компания SUN Ship Management Ltd не попала в санкционный список Европейского союза. На специальной комиссии представители европейских стран рассматривали вопрос о введении ограничений в сторону компании за помощь Российской Федерации. Однако, ни один представитель не выступил за ее внесение в список.
Ранее сообщалось, что и в Соединенных Штатах Америки компании продолжают вести дела с российскими партнерами. Однако, американские корпорации не могут вести торговлю напрямую и ищут обходные пути для преодоления политических барьеров, в связи с чем в стране увеличилось количество доносов на нарушителей санкций.