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ЕС не стал включать компанию из ОАЭ в санкционный список за сотрудничество с Россией

Экономика
ЕС не стал включать компанию из ОАЭ в санкционный список за сотрудничество с Россией

Ни одна европейская страна не проголосовала за введение ограничений против сотрудничающей с Россией компании из Эмиратов.

Судоходная компания SUN Ship Management Ltd не попала в санкционный список Европейского союза. На специальной комиссии представители европейских стран рассматривали вопрос о введении ограничений в сторону компании за помощь Российской Федерации. Однако, ни один представитель не выступил за ее внесение в список.

Ранее сообщалось, что и в Соединенных Штатах Америки компании продолжают вести дела с российскими партнерами. Однако, американские корпорации не могут вести торговлю напрямую и ищут обходные пути для преодоления политических барьеров, в связи с чем в стране увеличилось количество доносов на нарушителей санкций.
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