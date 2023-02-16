ЕС не стал включать компанию из ОАЭ в санкционный список за сотрудничество с Россией

Ранее сообщалось, что и в Соединенных Штатах Америки компании продолжают вести дела с российскими партнерами. Однако, американские корпорации не могут вести торговлю напрямую и ищут обходные пути для преодоления политических барьеров, в связи с чем в стране увеличилось количество доносов на нарушителей санкций.