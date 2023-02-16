Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Легкие фигуриста Романа Костомарова перестают функционировать

Спорт
Легкие фигуриста Романа Костомарова перестают функционировать

Стали известны новые подробности о состоянии двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного в Москве.

Врачи, наблюдающие за госпитализированным фигуристом Романом Костомаровым, вновь зафиксировали у отрицательную динамику в его состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, у Костомарова было выявлено поражение сосудистой ткани левого лёгкого. Более того, правое легкое олимпийского чемпиона Турина в танцах на льду вообще перестало самостоятельно функционировать.

У Костомарова, который находится в больнице с января, сохраняется нарушение кровоснабжения в руках. Врачи не исключают, что опухающую левую кисть фигуриста придется ампутировать.
роман костомаров госпитализация костомаров фигурное катание легкие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду