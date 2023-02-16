Легкие фигуриста Романа Костомарова перестают функционировать

Врачи, наблюдающие за госпитализированным фигуристом Романом Костомаровым, вновь зафиксировали у отрицательную динамику в его состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, у Костомарова было выявлено поражение сосудистой ткани левого лёгкого. Более того, правое легкое олимпийского чемпиона Турина в танцах на льду вообще перестало самостоятельно функционировать.