Захарова задала Франции неудобные вопросы о притеснении христиан в Сирии и на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Франции с рядом неудобных вопросов. Она обозначила их в собственном Telegram-канале.
Дипломат напомнила руководству Пятой республики о серьезном наступлении на христиан Востока Украины. Она акцентировала внимание на захвате их храмов и притеснении священников.
«Почему же французские парламентарии не обращают на это внимание? Или надо подождать, чтобы прошли десятки и сотни лет, чтобы до Запада начало доходить?»— поинтересовалась Захарова.
Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на обсуждение Францией притеснений ассиро-халдеев на территории Османской империи в период Первой мировой войны. Французский сенат даже принял резолюцию о страданиях христиан Востока.