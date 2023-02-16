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Продовольствие, чугун и сталь: что поставляет Ленобласть и Петербург стране, расскажут в «Патриоте»

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Продовольствие, чугун и сталь: что поставляет Ленобласть и Петербург стране, расскажут в «Патриоте»

Потребление мяса в России достигло рекордного показателя за последние 10 лет и составило 80 килограммов на одного человека в год, а предпочитают россияне свинину и птицу. России еще в 2018 году удалось достичь полной самообеспеченности по производству свинины.

А вот у российских металлургов есть проблемы: в связи с сокращением экспорта выплавка стали сократилась на 7%.

Как рост потребления мяса сказался на оптовых и розничных ценах в России и в Северо-Западном регионе в частности? Какие виды продуктов уже удалось импортозаместить, а что – нет? Преодолел ли ресторанный бизнес в регионе постковидный кризис? Как падение экспорта сказалось на ценах на металлопрокат, ждать ли строителям удешевления отечественных металлоконструкций? Почему так резко, на 60% упали продажи новых автомобилей в стране, есть ли тут вина производителей стали? Каковы перспективы промышленного производства у предприятий Ленобласти и Петербурга?

На эти и другие вопросы в рамках программы «В десятку с Дмитрием Пановым» в студии медиацентра «Патриот» ответит депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Гостями программы выступят:

- Антон Вересов, генеральный директор ООО «ПРОФ ФУДС»;

- Светлана Прудникова, исполнительный директор ООО «УВМ-СТАЛЬ».

Эфир состоится 17 февраля, в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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