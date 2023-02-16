Продовольствие, чугун и сталь: что поставляет Ленобласть и Петербург стране, расскажут в «Патриоте»

Как рост потребления мяса сказался на оптовых и розничных ценах в России и в Северо-Западном регионе в частности? Какие виды продуктов уже удалось импортозаместить, а что – нет? Преодолел ли ресторанный бизнес в регионе постковидный кризис? Как падение экспорта сказалось на ценах на металлопрокат, ждать ли строителям удешевления отечественных металлоконструкций? Почему так резко, на 60% упали продажи новых автомобилей в стране, есть ли тут вина производителей стали? Каковы перспективы промышленного производства у предприятий Ленобласти и Петербурга?