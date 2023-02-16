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Омбудсмен Львова-Белова сообщила Путину об усыновлении подростка из Мариуполя

Общество
Омбудсмен Львова-Белова сообщила Путину об усыновлении подростка из Мариуполя

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова усыновила подростка из Мариуполя.

Львова-Белова сообщила об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле. Российский лидер поинтересовался у омбудсмена, маленький ли мальчик.

«Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим», — поделилась новостью омбудсмен.

Львова-Белова взяла под опеку мальчика из Мариуполя в октябре прошлого года. Тогда она сообщила, что заметила своего сына во время эвакуации группы детей из украинского города.
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