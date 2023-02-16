Фермеры Польши вышли на протест против украинского зерна

Протестующие заявили, что не позволят украинскому зерну попасть и остаться в Польше. Ранее они уже выступали с заявлениями, что их не устраивает то, что зерно из Украины попадает в Польшу для продажи и остается там. Фермеры выражают мнение, что привозимое зерно не соответствует стандартам качества и не нравится людям.