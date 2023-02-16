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Фермеры Польши вышли на протест против украинского зерна

Политика
Фермеры Польши вышли на протест против украинского зерна

Аграрные представители Польши организовали протест против ввоза зерна из Украины.

Около 50 фермеров собрались возле польско-украинской границы, чтобы помешать проехать грузовикам с зерном. Организаторы акции протеста перекрыли все доступные дороги, ведущие от польско-украинской границы вглубь страны. Акция протеста будет длиться 48 часов.

Протестующие заявили, что не позволят украинскому зерну попасть и остаться в Польше. Ранее они уже выступали с заявлениями, что их не устраивает то, что зерно из Украины попадает в Польшу для продажи и остается там. Фермеры выражают мнение, что привозимое зерно не соответствует стандартам качества и не нравится людям.

На данный момент терпение жителей Польши лопнуло, так как подобное они терпят уже долгое время.
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