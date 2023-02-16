Фермеры Польши вышли на протест против украинского зерна

Аграрные представители Польши организовали протест против ввоза зерна из Украины.
Около 50 фермеров собрались возле польско-украинской границы, чтобы помешать проехать грузовикам с зерном. Организаторы акции протеста перекрыли все доступные дороги, ведущие от польско-украинской границы вглубь страны. Акция протеста будет длиться 48 часов.
Протестующие заявили, что не позволят украинскому зерну попасть и остаться в Польше. Ранее они уже выступали с заявлениями, что их не устраивает то, что зерно из Украины попадает в Польшу для продажи и остается там. Фермеры выражают мнение, что привозимое зерно не соответствует стандартам качества и не нравится людям.
На данный момент терпение жителей Польши лопнуло, так как подобное они терпят уже долгое время.