Иркутяне за восемь дней обогнули самое глубокое на планете озеро и стали рекордсменами

Четверо смельчаков из Иркутска решились на рискованное предприятие, чтобы вписать свои именно в Книгу рекордов России. Они обогнули по льду Байкал за восемь дней, ни разу не сходя на берег.
«Нужно было проехать за восемь дней по периметру весь Байкал и использовать при этом только то, что у нас было под рукой. Мы везли с собой и топливо, и продукты питания, и весь скарб — все везли с собой», — пояснил задачу организатор экспедиции Александр Цыпкин.
По ледяной глади глубочайшего в мире озера бесстрашные исследователи передвигались на вездеходах. Колеса такого транспорта — низкого давления, что снижает риски провалиться под лед. Однако без по-настоящему экстремальных ситуаций не обошлось. В один из дней под лед ушла половина корпуса вездехода — его вытаскивали с помощью лебедок.
«Льдина под нами ушла и половина корпуса ушла под лед. Мы сели прямо на мост, на эту льдину, то есть поплыли и провалились. Маленько напугались, но ребята все уже бывалые. Подогнали вторую технику, пробурили во льду лунку, поставили бревно и за него зацепились лебедкой. Вторую лебедку взяли со второго вездехода и уже двумя лебедками вытащили его из этой трещины», — рассказал участник экспедиции Евгений Днепровский.
Пищу готовили на газовых горелках, спали в палатках, а при необходимости даже осуществляли ремонт своих «железных коней» — в течение недели вся жизнь участников экспедиции протекала на поверхности Байкала. В итоге отважным иркутянам удалось увековечить свои имена в Книге рекордов России. Несмотря на то, что путешествие было опасным и трудным, экстремалы признаются, что не прочь повторить маршрут.
«Наш Байкал очень красив, очень разнообразен, большие просторы, красивые горы. Теперь мы с уверенностью можем заявить, что мы Байкал видели полностью, были на каждом его берегу, на каждом заливе», — отметил Михаил Петров, участник экспедиции.