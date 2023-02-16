Иркутяне за восемь дней обогнули самое глубокое на планете озеро и стали рекордсменами

Пищу готовили на газовых горелках, спали в палатках, а при необходимости даже осуществляли ремонт своих «железных коней» — в течение недели вся жизнь участников экспедиции протекала на поверхности Байкала. В итоге отважным иркутянам удалось увековечить свои имена в Книге рекордов России. Несмотря на то, что путешествие было опасным и трудным, экстремалы признаются, что не прочь повторить маршрут.