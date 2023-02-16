Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Звезда «Игры престолов» Джек Глисон привез на Украину пикап для ВСУ

Общество
Звезда «Игры престолов» Джек Глисон привез на Украину пикап для ВСУ

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона из «Игры престолов», приехал в Киев. Он привез пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О визите звезды «Игры престолов» сообщили украинские СМИ. Поездку Глисона организовала режиссер Екатерина Чепура.

Актер собирается пробыть на Украине три или четыре дня. В планах у артиста, который привез пикап для ВСУ, встреча с украинскими военнослужащими.

Глисон устроил встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Там же он проведет благотворительный киноинтенсив. Деньги, полученные от этих мероприятий, актер потратит на грузовик для ВСУ.
Джек Глисон игра престолов Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду