Звезда «Игры престолов» Джек Глисон привез на Украину пикап для ВСУ

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона из «Игры престолов», приехал в Киев. Он привез пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
О визите звезды «Игры престолов» сообщили украинские СМИ. Поездку Глисона организовала режиссер Екатерина Чепура.
Актер собирается пробыть на Украине три или четыре дня. В планах у артиста, который привез пикап для ВСУ, встреча с украинскими военнослужащими.
Глисон устроил встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Там же он проведет благотворительный киноинтенсив. Деньги, полученные от этих мероприятий, актер потратит на грузовик для ВСУ.