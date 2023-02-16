Власти Томска направили более 125 млн рублей на уборку улиц от снега

В 2022 году на уборку и вывоз снега в Томске было направлено 125,2 миллиона рублей. В наступившем 2023 году на эти цели запланировано выделить 180,8 миллиона рублей.
Такую информацию предоставила пресс-служба мэрии Томска. Выделить конкретные суммы в городских районах довольно сложно, так как контракты районных администраций предусматривают целый комплекс работ по уборке улиц, автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, сообщает сетевое издание «АиФ Томск».
На сегодняшний день главный подрядчик, с которым заключен муниципальный контракт, это МБУ «Томск САХ». К 15 февраля с улиц города вывезено 231 444 тонны снега. Все снежные полигоны, принадлежащие компании, оборудованы весовым контролем. Данные по принятому на полигоны снегу фиксируются в круглосуточном режиме.