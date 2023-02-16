В Доме кинематографистов завершилось прощание с режиссером Абдрашитовым

На прощание с режиссером пришло более двухсот человек. Среди них — спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Алексей Учитель, Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница и кинокритик Алла Гербер, актеры Леонид Ермольник и Валерий Баринов, а также ученики, коллеги и близкие люди режиссера.