В Доме кинематографистов завершилось прощание с режиссером Абдрашитовым

В Москве в Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым.
На прощание с режиссером пришло более двухсот человек. Среди них — спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Алексей Учитель, Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница и кинокритик Алла Гербер, актеры Леонид Ермольник и Валерий Баринов, а также ученики, коллеги и близкие люди режиссера.
Президент России Владимир Владимирович Путин прислал на прощальную церемонию венок и телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования родным и близким «корифею отечественного кинематографа»:
«Родным и близким Вадима Абдрашитова. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем – кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова. Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссером и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа», — говорится в телеграмме.
Телеграммы и прощальные венки также прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Самые известные и запоминающиеся кинокартины режиссера: «Слуга», «Пьеса для пассажира», «Охота на лис», «Плюмбум или Опасная игра», «Остановился поезд» и другие.
Абдрашитов является обладателем премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр». Также он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля в возрасте 79 лет от онкологического заболевания. После окончания прощания режиссера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Андреем Мягковым, Ниной Руслановой и Валентином Гафтом.