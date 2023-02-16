Таксист сломал ногу водителю после ДТП в Москве и попал на видео

В Москве случилась разборка между таксистами, которая была заснята на камеру. Один из участников получил травму, сообщил канал РЕН ТВ.
По предварительным данным, сначала произошло столкновение двух машин такси. От удара один из автомобилей отбросило в кювет.
Водители вышли из своих разбитых машин и устроили потасовку. Медики потом диагностировали одному автомобилисту перелом со смещением. Водителю потребовалась госпитализация.
Ранее в Симферополе возле кальянной произошла массовая драка. Злоумышленники напали на группу невиновных граждан.