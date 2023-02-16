Манукян предложил не трогать советскую киноклассику из-за старческого слабоумия предателей

Для многих звезд российского шоу-бизнеса события 24 февраля 2022 года стали поводом для отъезда из России. Селебрити раскритиковали действия правительства и Вооруженных сил РФ после начала проведения специальной военной операции на территории Украины.
На днях польская актриса Барбара Брыльска раскритиковала Россию и ее граждан. По ее мнению, русские должны понять, «что живут в говне», чего делать нельзя. В качестве примера Брыльска упомянула российские города Омск и Новосибирск, заявив, что ей «страшно выходить из самолета», когда она посещает эти города.
После ее слов депутат Госдумы РФ Ольга Занко предложила вырезать актрису из культового фильма «Ирония судьбы, или с легким паром» при помощи нейросетей.
Такая ситуация произошла с украинской певицей Верой Брежневой, которая снялась в сериале «Мажор». Руководство телеканала ТВ-3 не стало церемониться и вырезало кадры с участием Брежневой из «Мажора». На это обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, которая сообщила, что сюжет фильма теряет смысл из-за удаленной сцены.
Журналист Вадим Манукян считает, что менять структуру относительно новых российских фильмов, в которых задействованы актеры, критикующие Россию, можно, однако, в советские фильмы корректировки вносить не следует. Такое мнение он выразил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Я бы отнесся дифференцированно к этой теме. Что касается фильмов, выпущенных в российское время (после 1991 года), то в них можно было бы и удалять образы артистов, которые оказались предателями и поливают грязью Россию сегодня. А вот что касается советской классики, то здесь бы я не горячился. Если кто-то с тех времен сегодня еще жив, то эти люди уже в преклонном возрасте. Вполне возможно, что в их голове произошли какие-то необратимые последствия и здесь уж лучше списывать на их старческое слабоумие, деменцию и прочие диагнозы, которые нередко сопутствуют этому возрасту. Так что если люди в таком возрасте поливают грязью Россию, то их образы из советской классики вытравлять не стоит. Мало ли кто головой заболел на старости лет, это не повод лишать нас их ярких образов советского прошлого», – отметил Манукян.
Ранее сообщалось, что Барбаре Брыльске могут навсегда закрыть въезд в Россию из-за поддержки Лии Ахеджаковой.