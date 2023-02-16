Манукян предложил не трогать советскую киноклассику из-за старческого слабоумия предателей

На днях польская актриса Барбара Брыльска раскритиковала Россию и ее граждан. По ее мнению, русские должны понять, «что живут в говне», чего делать нельзя. В качестве примера Брыльска упомянула российские города Омск и Новосибирск, заявив, что ей «страшно выходить из самолета», когда она посещает эти города.