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Рожин считает заявления госсекретаря США Блинкена по Крыму дипломатическим камуфляжем

Весь мир
Рожин считает заявления госсекретаря США Блинкена по Крыму дипломатическим камуфляжем

Вашингтон полностью управляет Украиной. В том числе по вопросам нанесения потенциальных ударов по российским субъектам. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился военный эксперт Борис Рожин.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США не проявляют активности в подстрекании Киева к бомбардировкам Крыма. Об этом пишет газета Politico.

Военный обозреватель Борис Рожин полагает, что Белый дом занимается дипломатической маскировкой настоящих ходов. При этом руководство «незалежной» представляет собой марионетку Вашингтона.

«Заявления Блинкена камуфлируют роль США в развязанной агрессии. Они заранее готовят Украину к ударам по Крыму, но одновременно с этим делают вид, что как бы это не их решение, а планы Киева. Украина полностью зависит от администрации Байдена во всех экономических и военных вопросах», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что смена правящих партий в Европе не окажет влияния на антироссийскую позицию Запада. По его мнению, русофобский курс ЕС сохранится.
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