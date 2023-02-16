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В России планируется ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Общество
В России планируется ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о планах по введению в стране режима «контролируемого пребывания» для мигрантов.

По его словам, уже разработан проект федерального закона, предусматривающего внедрение этой меры. Вместе с тем, российские ведомства организовали обмен информацией о выявленных фактах фиктивной постановки мигрантов на учет, добавил Патрушев.

Секретарь Собеза РФ выступил на совещании в Челябинске. Он также рассказал, что в Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет поставили почти 475 тыс. иностранцев и лиц без гражданства.
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