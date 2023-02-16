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Жительница Кубани во время ссоры зарезала любовника и ушла ночевать к подруге

Происшествия
Жительница Кубани во время ссоры зарезала любовника и ушла ночевать к подруге

Правоохранители задержали 56-летнюю жительницу Славянска-на-Кубани. В краснодарском СУ СКР считают, что она расправилась с 49-летним возлюбленным.

Ночью сожители устроили посиделки со спиртным. Между ними произошла бытовая ссора. Женщина схватила нож и нанесла возлюбленному несколько ударов. Затем она отправилась ночевать к подруге.

На следующий день подследственная вернулась домой и продолжила застолье. Увидев лежащего сожителя, она посчитала, что мужчина спит. Правоохранители потом провели обыски и нашли нож в доме приятельницы подозреваемой.
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