С таким заявлением выступил новый кандидат на должность премьер-министра.
После отставки Натальи Гаврилицы президент Молдавии предложила в качестве кандидата на должность нового премьер-министра Дорина Речана.
Ранее он занимал пост министра внутренних дел, а затем был советником президента по вопросам безопасности и обороны.
Речан заявил, что направит все усилия на то, чтобы заставить российские войска уйти с территории ПНР. После этого он планирует провести демилитаризацию республики. Отдельно он отметил, что намерен добиться всего этого мирными методами.
В последнее время риторика Кишинева становится все более агрессивной. Сперва Санду обвинила Россию, Сербию и Черногорию в подготовке планов по свержении действующего режима. Затем глава государства заявила, что оппозиция работает на Москву и потребовала от силовиков принять меры. Генсек НАТО пообещал нарастить поставки оружия в республику. На фоне милитаризации страны силовики подают рапорты на увольнение.