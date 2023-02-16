В Молдавии пообещали демилитаризировать Приднестровье

В последнее время риторика Кишинева становится все более агрессивной. Сперва Санду обвинила Россию, Сербию и Черногорию в подготовке планов по свержении действующего режима. Затем глава государства заявила, что оппозиция работает на Москву и потребовала от силовиков принять меры. Генсек НАТО пообещал нарастить поставки оружия в республику. На фоне милитаризации страны силовики подают рапорты на увольнение.