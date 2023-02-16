Премьер-министр Франции сообщила о продолжении спонсирования Украины

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что Франция продолжит поддерживать Украину несмотря ни на что. По ее словам, за последний год единство Европы перед лицом общей проблемы стало куда более заметным, чем раньше.
Борн считает, что поддержка Украины должна продолжаться, независимо от обстоятельств. Таким образом премьер-министр пообещала продолжать спонсировать Киев оружием и иной помощью, так как это неоценимый вклад в ее военное, экономическое и гуманитарное положение.
Также Борн добавила, что Евросоюз продолжает работать над десятым пакетом санкций против России, несмотря на задержку в виде разногласия послов ЕС.
Ранее, 15-го февраля, в Евросоюзе обсуждали новый пакет антироссийских санкций, однако представители стран разделились во мнениях и к общему результату прийти не удалось. Работа по разработке пакета продолжается.