Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Системы оповещения проверят в Петербурге 1 марта

Общество
Системы оповещения проверят в Петербурге 1 марта

Комитет по информатизации и связи Петербурга предупредил горожан о проверке систем оповещения.

Ежегодная комплексная проверка пройдет с 10:35 до 10:45 1 марта. В это время на улицах заработают громкоговорители. В рамках проверки будут задействованы телеканалы и радиостанции, рассказали в ГКУ «Городской мониторинговый центр». Пассажиры метрополитена Петербурга также услышат сигналы систем оповещения. Информацию подтвердили в пресс-службе городской подземки.

Последний раз такая проверка проводилась в ноябре 2022 года. Горожане проснулись от воя сирен, предупреждающих о ЧС. Те, кто не знал о предстоящей проверке, испугались таких звуков.
петербург проверка систем оповещения сирены
Военкоры ФАН
Лучшие в аду