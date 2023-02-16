Системы оповещения проверят в Петербурге 1 марта

Ежегодная комплексная проверка пройдет с 10:35 до 10:45 1 марта. В это время на улицах заработают громкоговорители. В рамках проверки будут задействованы телеканалы и радиостанции, рассказали в ГКУ «Городской мониторинговый центр». Пассажиры метрополитена Петербурга также услышат сигналы систем оповещения. Информацию подтвердили в пресс-службе городской подземки.